Joven se quita tatuaje con rallador de queso

CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven de 19 años, se borró un tatuaje con el rallador del queso para poder ingresar a la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA).

La metodología la compartió un amigo del joven a través de Twitter. El hilo mostraba distintas fases del proceso en la zona ensangrentada, en carne viva y restos de piel en el rallador.

“Dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica. No se lo recomiendo a nadie”, dijo el joven.

Se hizo el tatuaje y una semana después entró en el portal web de la PSA, donde no leyó ningún requisito incompatible con su nuevo tatuaje. Sin embargo, cuando se presentó físicamente a las pruebas, le comentaron que no podía trabajar con ellos si llevaba tatuajes. El joven tomó la decisión de quitárselos él mismo.

Han pasado dos años y el joven ha querido compartir su historia para concienciar que la técnica que utilizó es muy peligrosa. Puede provocar infecciones y cicatrices profundas y mal curadas.

El joven tras pasar por este borrado de tatuaje poco convencional, por motivos personales, decidió no ingresar en la PSA.

Concluye “en el momento me arrepentí, claro que sí. Pero cuando vi que se había borrado mucho no me preocupé. Eso sí, no se lo recomiendo a nadie”.