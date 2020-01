Joven finge pedir una pizza para reportar agresión

CHILE.- Una joven llamada Ivette Necul fingió pedir una pizza mientras llamaba a la policía para denunciar la agresión de su pareja.

La víctima de Temuco, Chile de 22 años, dijo que todo comenzó cuando el hombre le dio ‘tres golpes en la cabeza’.

“Se alteró. Me empujó hacia la cama y empezó a pegarme con sus puños y quiso ahorcarme. Empecé a empujarlo con mis manos y me tiro el huesito del meñique, igual me defendí. Le di una patada a él porque me estaba pegando con sus puños en la cabeza y me dolía. Tenía miedo. Me roció con colonia y me encendió fuego”, agregó.