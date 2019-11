Joven disfrazada de “Carrie” sufre accidente y piensan que está muerta

ESTADOS UNIDOS.-Sidney Wolf estaba cubierta en sangre; cubría su cabello castaño, le manchó el rostro y los brazos. Su vestido blanco estaba empapado de sangre.

Así es como los paramédicos encontraron a la chica de 20 años dentro de su vehículo en un tramo de carretera en el sur de Ohio aproximadamente a la 1 de la madrugada del sábado pasado; la escena hizo pensar a los presentes que la chica estaba muerta.

El disfraz sangriento

La chica sufrió un accidente luego de que un venado se atravesara y chocara contra él, Sidney sólo sufrió un herida leve en la pierna. La cantidad de “sangre” que había en el cuerpo de la joven fue lo que alarmó a los paramédicos y a un motociclista que iba pasando y se detuvo para ayudar.

Wolfe estaba disfrazada como el personaje de la novela de terror de Stephen King “Carrie”.

“Ellos seguían preguntando una y otra vez si quería asistencia médica y seguí diciendo, ‘No, estoy bien’ “, contó Wolfe a los medios locales.

“Una vez que recuperé la lucidez y me tranquilicé, me di cuenta de que, de hecho, no estaba herida y que solo estaba en una situación realmente irónica”.

Sidney compartió en sus redes sociales lo que había sucedido y, además, se disculpó con las personas que creyeron estaba muerta, publicación que se hizo viral de inmediato.

“Si alguien quiere saber cómo fue mi fin de semana, destruí mi auto mientras estaba en este disfraz de Carrie y todos los que llegaron a ayudarme creyeron que yo estaba muerta, jajaja, lo siento mucho”

La chica explicó en la publicación, que estaba promocionando el musical de “Carrie” en una casa ’embrujada’; de regreso sucedió el accidente y cuando reaccionó se asustó al verse cubierta en sangre.

Cabe mencionar que Carrie White es el personaje principal de la clásica película de terror “Carrie” (1976), basada en la novela homónima de Stephen King.

