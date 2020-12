Investigan muerte sospechosa de un productor de Netflix

CHINA.- El productor de Netflix de 39 años, Lin Qi, murió este viernes en plena Navidad en Shanghái, China; ingresó al hospital por sospechas de envenenamiento.

La empresa Yoozoo, que desarrolla juegos y en la que el productor era presidente y director general, confirmó la noticia.

Relacionado a estos hechos la Policía China detuvo a un sospechoso clave, quien presuntamente era uno de los colegas de ahora difunto.

Los medios locales reportaron que la investigación ya es llevada a cabo por la policía.

Pese a estos reportes aún se sabe poco del detenido, lo único que se reveló fue que es un hombre apellidado Xu, quien también tiene 39 años y trabaja en una compañía cinematográfica.

Online game company Yoozoo has just confirmed that Chairman Lin Qi passed away today. Yesterday, Lin was reported hospitalized due to suspected poisoning. A police post said one of Lin’s colleagues, giving only his surname as Xu, was a key suspect, and was in police custody. pic.twitter.com/96RqT7Asph

— Caixin Global (@caixin) December 25, 2020