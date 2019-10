Inventores de las baterías de litio se llevan el Nobel de Química 2019

SUECIA.- El Premio Nobel de Química 2019, se otorgó al estadounidense John B. Goodenough, al británico Stanley Whittingham y al japonés Akira Yoshino, por la invención de las baterías de litio, que están presentes en la vida diaria.

“Este tipo de batería ligera, recargable y poderosa es ahora utilizada en todas partes, en teléfonos y ordenadores y vehículos eléctricos”. “Pueden también conservar cantidades significativas de energía solar y eólica, abriendo la vía a una sociedad liberada de energías fósiles”, explicó la Academia sueca.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Chemistry is announced. Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/PM8X2S3Zy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

John Goodenough, de 97 años, es el más longevo de los ganadores en la historia de los Premios Nobel y es profesor de ingeniería mecánica y ciencia de materiales, en la Universidad de Texas en Austin.

At 97, Chemistry Laureate John Goodenough is the oldest person to receive a #NobelPrize. “He’s still going to the lab every day, as far as I know. He is a remarkable person, he is really burning for this field,” says Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Chemistry. pic.twitter.com/gxvu2XZT59 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Akira Yoshino trabaja en la empresa Asahi Kasei de Tokio y es profesor en la universidad de Meijo, en Nagoya.

2019 Chemistry Laureate Akira Yoshino was born in 1948 in Suita, Japan. He is an Honorary Fellow at Asahi Kasei Corporation, Tokyo, Japan and professor at Meijo University, Nagoya, Japan @meijo_univ.#NobelPrize pic.twitter.com/FgsxXFpKBK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Stanley Whittingham, de 77 años, es profesor en la universidad de Binghamton, en Nueva York.

This year’s Chemistry Laureate M. Stanley Whittingham was born in 1941 in the UK. He is a Distinguished Professor at Binghamton University, State University of New York @binghamtonu.#NobelPrizehttps://t.co/OWnJzWSEJl pic.twitter.com/Q4JcpcY2RD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

