Este 2019, habrá dos premios Nobel de Literatura

SUIZA.- Luego de casi 70 años, la Academia Sueca otorgará dos Premios Nobel de Literatura 2019, ya que el año pasado se canceló por la polémica de uno de sus miembros, acusado de abuso sexual.

En 1950, entregaron el premio a William Faulkner por el 1949 y a Bertrand Russell por el 1950; luego de que en el 49 consideraran que ninguno de los nominados cumplía con los criterios.

Esta vez, en 2018, el motivo del aplazamiento fue distinto, ya que en noviembre de 2017, 18 mujeres denunciaron al artista francés Jean-Claude Arnault (casado con la poetisa Katarina Frostensson) por abusos y vejaciones.

