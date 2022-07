¡Inédito! Hombre atrapa a niña de 2 años que cae de un edificio [VIDEO]

CHINA.- Un hombre en el país asiático se ganó el respeto de muchas personas, pues salvó a una niña de 2 años que cayó desde lo alto de un edificio.

El “héroe”, considerado así por el gobierno chino, fue identificado como Shen Dong. Atrapó a la menor de edad que se resbaló desde el balcón de un cuarto piso de un edificio en la localidad de Tongxiang.

En el video se observa a Shen que está hablando por teléfono celular, cuando se percata del accidente. Rápidamente arroja su teléfono y corre extendiendo sus brazos para poder atrapar a la niña.

Las autoridades informaron que tanto Shen como la pequeña fueron llevados a un hospital para ser revisados y que ambos se encuentran en buen estado.

Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo instinto acercarse a ella”, relató Shen, quien labora en un banco cercano al lugar del suceso, al periódico local Qianjiang Evening News.