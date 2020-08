Huracán “Laura” se fortalece a categoría 3 en el Golfo de México

ESTADOS UNIDOS.- La tormenta tropical llamada “Laura” se ha convertido en huracán de categoría 3 en el Golfo de México, luego de tomar fuerza en estas horas.

El huracán tiene vientos de hasta 185 kilómetros por hora, lo que podría ser peligroso para las costas de los Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC), piensan que el huracán se convertirá en categoría 4 al avanzar por las costas estadounidenses.

“Laura” pasará por El Paso de San Luis, en Texas, y Ciudad Morgan, en Luisiana, por lo que se alerta a estas costas.

Durante su trayecto por el Golfo de México, el huracán provocó la muerte de 11 personas en República Dominicana y Haití.

Se espera que el paso del huracán genere inundaciones en áreas urbanas y carreteras la tarde de este miércoles hasta el jueves desde el extremo este de Texas, a través de Luisiana y Arkansas.

Widespread flash flooding along small streams, urban areas, and roadways is expected this afternoon into Thursday from far eastern Texas, across Louisiana and Arkansas. For more information see @NWSWPC and your local @NWS office. pic.twitter.com/coapuqjVEW

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020