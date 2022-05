Gobernador de Texas lamenta tiroteo en primaria

ESTADOS UNIDOS.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de su cuenta oficial de Twitter publicó un mensaje en el que expresó su tristeza tras el tiroteo registrado en una primaria de Texas.

En el tuit Abbott pide a todos los texanos unirse y colaborar con las investigaciones.

Recordemos que durante esta tarde se registró un tiroteo en la escuela primaria Robb, en la comunidad de Uvalde, Texas.

Hasta el momento las autoridades hablan de 21 personas muertas, 18 de ellas niños estudiantes y 3 adultos.

El mismo gobernador de Texas afirmó que abatieron al autor del tiroteo, Salvador Rolando Ramos, de 18 años de edad.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.

Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.

I’ve instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022