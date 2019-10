Fuga de gas provoca explosión en un restaurante de China; hay 9 muertos

PEKÍN.- Tras una explosión registrada en un restaurante de la ciudad de Wuxi, en la provincia oriental de Jiangsu, el saldo fue de al menos nueve personas muertas y 10 heridos.

Según el reporte de las autoridades locales, la explosión fue a causa de una fuga de gas alrededor de las 11 de la mañana, hora local (3:00 GMT).

Lo que provocó que el restaurante quedara completamente destruido; dejando personas bajo los escombros del establecimiento y daños a fincas circundantes.

La agencia Xinhua, fue la encargada de informar que 9 personas fallecieron tras recibir atención médica en los hospitales de la zona y que las otras 10 personas que resultaron lesionadas, están fuera de peligro.

#UPDATE: 9 people were killed and 10 injured in the gas explosion that rocked a restaurant in Wuxi, E China’s Jiangsu on Sun. pic.twitter.com/k593cqxSpg

— People’s Daily, China (@PDChina) October 13, 2019