“ETA” toca tierra en Nicaragua como categoría 4

NICARAGUA.- El ojo del huracán ETA, tocó tierra al sur del municipio de Bilwi o Puerto Cabezas, en el Caribe norte de Nicaragua.

Según informaron las autoridades el huracán ha provocado fuertes vientos y lluvias torrenciales en Bilwi de aproximadamente 75 mil habitantes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México, informó que ETA está tocando tierra y presenta vientos muy importantes. Añadió que es probable que las lluvias afecten a los estados de Yucatán y Quintana Roo.

El codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González, aseguró que ETA ha alcanzado rachas superiores de 240 kilómetros por hora.

En Bilwi, ubicado en el Caribe norte, se activaron cientos de albergues donde se han refugiado al menos a 6 mil familias.

Además, se aseguraron las casas y las personas compraron provisiones.

Según el Sinapred, en este momento en Bilwi se registran vientos fuertes y un intenso oleaje.

Por ello el gobierno de Nicaragua declaró en la víspera la alerta roja en la RACN, que incluye Waspam y el Triángulo Minero.

Hurricane #Eta Advisory 11A: Extremely Dangerous Hurricane Eta Inching Closer to the Coast of Northeastern Nicaragua. Life-Threatening Storm Surge, Catastrophic Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 3, 2020