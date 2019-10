¿Duermes poco? ¡Eso podría matarte!

ESTADOS UNIDOS.- Siempre se habla de los buenos hábitos al dormir, pero pocos son los que duermen el número de horas correctas, pero, sabías que si duermes menos de 6 horas, ¿podrías morir prematuramente?

Un estudio realizado a más de 16 mil personas, realizado durante 20 años, demostró que quienes tiene diabetes tipo 2 o alguna enfermedad de corazón y duermen menos de 6 horas, tiene más probabilidades de tener cáncer o morir prematuramente.

El sueño es importante para la salud porque cada parte de nuestro cuerpo se rejuvenece mientras dormimos, gracias a ciertas hormonas que se liberan durante el sueño, que reparan células y tejidos en nuestro cuerpo.

When lack of sleep poses deadly risks: Getting less than six hours of sleep a night posed serious health risks to people with heart disease, diabetes and high blood pressure, a new study shows. https://t.co/klpIVr3yXx

