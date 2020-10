Dan el alta a Donald Trump, aseguró que se siente mejor que hace 20 años

ESTADOS UNIDOS.- A través de un su cuenta de Twitter, el Presidente Donald Trump informó que será dado de alta la tarde del lunes.

Poco tiempo después, los médicos que lo atendieron señalaron que Trump continuará con el tratamiento contra Covid-19 desde la Casa Blanca.

El doctor Sen P. Conley detalló que el mandatario no ha tenido fiebre por más de 72 horas y que sus niveles de oxígeno son normales, por lo que “cumplió o superó todos los criterios estándar de alta hospitalaria”.

Recalcó que el Presidente no está totalmente fuera de peligro, sin embargo, debido a las constantes revisiones, el equipo de médicos ha determinado que puede volver a casa, donde tendrá atención médica de clase mundial todos los días y a todas horas.

Por su parte, Donald Trump detalló que el virus no lo intimidó y que se siente mejor que nunca.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020