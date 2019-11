Confirman un muerto en tiroteo en escuela de Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO.- El hospital al que fueron ingresados los heridos tras el tiroteo registrado esta mañana en una escuela ubicada en Los Ángeles, se dio a conocer la muerte de una persona.

#saugushighshooting: update: one female deceased patient. Two critical male patients. One male patient in good condition.

— Henry Mayo Hospital (@HenryMayoHosp) November 14, 2019