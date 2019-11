Al menos 7 heridos en tiroteo en escuela cerca de Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos 7 heridos en tiroteo perpetrado en una escuela cerca de Los Ángeles, California.

Según un avance preliminar de las autoridades, buscan a un hombre como supuesto autor de los hechos.

El tiroteo se registró en la escuela Saugus, ubicada en Santa Clarita, California.

El tiroteo comenzó a primera hora de la mañana del jueves. La Policía del condado busca a un hombre asiático vestido de negro.

All @HartDistrict schools are on a hard lockdown until further notice.

