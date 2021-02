Biden pone fin a la emergencia nacional en la frontera con México

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, decidió poner fin a la emergencia nacional en la frontera con México.

“De conformidad con la sección 202 (a) de la Ley de Emergencias Nacionales, 50 U.S.C.1622, por la presente informo que he emitido una proclamación que pone fin a la emergencia nacional declarada por primera vez en la Proclamación 9844 del 15 de febrero de 2019″; escribió el mandatario a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes.

Agregó además que revisará todos los recursos asignados al muro fronterizo que se pretendía poner entre México y Estados Unidos.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadunidenses para construir un muro fronterizo; y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese objetivo”.