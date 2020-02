Avión Air Canada logra aterrizaje exitoso de emergencia en Madrid

ESPAÑA.- Después de sobrevolar el área durante cuatro horas para quemar combustible y así aligerar la carga y alcanzar el peso adecuado para realizar el aterrizaje de emergencia, el avión de Air Canada logró un aterrizaje exitoso.

Al inicio estaba previsto que el avión pudiera tomar tierra alrededor de las 18 horas (hora local), pero finalmente el aterrizaje se ha producido a las 19.09 horas.

Se decidió actuar como parte del procedimiento, es por eso que un caza F-18 del Ejército español; ha acompañado a la aeronave durante la parte final del vuelo para observar los daños desde fuera.

Incluso uno de los pasajeros del avión compartió a través de Twitter una fotografía en la que se observaba a través de la ventanilla al avión militar a escasa distancia.

We will be landing in an hour. It is a tire that went into the engine. We still have other tires and a military plane just checked us out to make sure all was ok. pic.twitter.com/iAdhzQCxh5

— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020