Australia aprueba ley para regular uso de redes sociales en menores de 16 años

AUSTRALIA.- En un movimiento histórico, la Cámara de Representantes de Australia aprobó una legislación que regula el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. La medida, que recibió un amplio respaldo con 102 votos a favor y solo 13 en contra, busca proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados con el entorno digital. El proyecto ahora pasará al Senado para su debate y votación.

De aprobarse, plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y X (anteriormente Twitter) estarán obligadas a verificar la edad de sus usuarios. Aquellos menores de 16 años solo podrán abrir cuentas con el consentimiento de sus padres o tutores legales. Además, estas plataformas deberán implementar medidas para proteger la privacidad de los menores y evitar el uso comercial de sus datos personales. Las empresas que no cumplan enfrentarán severas sanciones económicas.

The House has passed the Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024.

The bill will now be transmitted to the Senate.

— Australian House of Representatives (@AboutTheHouse) November 26, 2024