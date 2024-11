Atentado de un grupo separatista en una estación de tren deja 26 muertos en Pakistán

PAKISTÁN.- Al menos 26 personas, entre ellas 14 soldados, murieron este sábado en un atentado de un grupo separatista en una estación de tren de la provincia de Baluchistán; al suroeste de Pakistán.

El atentado con explosivos ocurrió por la mañana en la estación central de Quetta, la capital de esta región fronteriza con Afganistán e Irán; en un andén donde había numerosos pasajeros esperando.

De igual manera, la prensa reportó charcos de sangre en la estación, donde una techumbre metálica colocada para proteger a los pasajeros de las inclemencias del tiempo; había quedado destruída a causa de la explosión.

BREAKING:

At least 26 killed and 62 injured in suicide bombing at railway station in Quetta, Pakistan. pic.twitter.com/62CZQOrYit

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2024