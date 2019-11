Anuncia Trump que cárteles mexicanos serán considerados terroristas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que declarará a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas.

“Serán designados (…) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso“, dijo Trump.

Lo anterior durante una entrevista con The O’Reilly Update.

OREILLY: “Are you going to designate those cartels in Mexico as terror groups?” TRUMP: “They will be designated pic.twitter.com/7Uem0huL9f — José Díaz-Briseño (@diazbriseno) November 26, 2019

Cabe destacar que el lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó la petición de la familia LeBarón al presidente Trump para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

Bajo el argumento de que con ello se pondría en riesgo la soberanía del país y los esquemas de colaboración entre ambas naciones.

¿Cómo fue la solicitud?

La familia LeBarón, hizo la solicitud luego de que el pasado 4 de noviembre sufriera el asesinato de nueve integrantes en un ataque armado en los límites de Chihuahua y Sonora.

Los integrantes pidieron al gobierno de Estados Unidos catalogar al narcotráfico mexicano como terrorismo, lo cual posibilitaría a ese país tomar acciones directas para frenar su avance.

Sin embargo, Ebrard descartó que este sea una posibilidad para ambas naciones pues “se pondría en riesgo la soberanía de México, así como los esquemas de colaboración con la Unión Americana”.

“El narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, o se denomina a un grupo terrorista; entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa”, dijo Marcelo Ebrard en conferencia de prensa.

Además detalló que “México jamás los aceptaría”, ya que “pienso que Estados Unidos no iría por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos”.

Por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que no hay condiciones para que se declare terroristas a los cárteles mexicanos.

Aseguro que respeta la solicitud de la familia LeBarón al gobierno de Donald Trump; sin embargo, dijo no compartirla.