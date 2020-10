Whitney Houston hace historia con tercer disco de diamante

ESTADOS UNIDOS.- Whitney Houston hizo historia al tener su tercer disco de diamante a pesar de que la cantante falleció en el 2012 a la edad de 48 años.

La Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos anunció que el segundo álbum de Whitney Houston logró la certificación de diamante.

Esta certificación significa haber vendido al menos 10 millones de discos y con esto la cantante ya suma tres discos con está certificación.

Congratulations to Whitney Houston for becoming the first black artist in history to have 3 diamond certified albums

Whitney Houston : 13 million certified units

Whitney : 10 million certified units

The Bodyguard Soundtrack : 18 million certified units pic.twitter.com/lekULsHNRL

— 𝑰 𝑳𝒖𝒉 𝑮𝒐𝒅 ✨ (@aVeryRichBish) October 28, 2020