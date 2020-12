[VIDEO] ¿Samuel García en verdad asistía a jugar golf? Su padre lo desmiente

NUEVO LEÓN.- Después de que Samuel García, precandidato a la gubernatura de Nuevo León, relatara que su padre lo obligaba a ir a jugar golf; Orlando García Mascorro, su papá, desmintió esta historia.

El hecho de que Samuel García diera a conocer cómo pasó su juventud al lado de su padre, fue motivo de críticas, ya que para el fue “difícil” que su papá lo obligara a jugar golf para pagarle.

Sin embargo, a través de su canal de YouTube Ambos estuvieron juntos en uno de los episodios de 2019 de La Carnita Asada.

En esa ocasión, Orlando García aprovechó para contar varias anécdotas y habló de la forma en la que educó a Samuel y a sus hermanos.

Entre los detalles que relató dijo que su hijo sólo había asistido una sola vez a los juegos de golf; pues después se rehusó a ir.

“Ahí en un campito, casi casi en el monte –en Cadereyta–. Sí, pero nada más fuiste una vez y ya no quisiste”, comentó el padre del político.

Sin embargo, al final de la anécdota, el padre de Samuel aseguró que tanto él como sus hermanos asistieron varias veces a jugar.

Por último, dijo que, al igual que él, sus hijos comenzaron a trabajar desde muy jóvenes.

“Desde prepa están tu hermano y tú en la oficina, salieron siendo unos abogados, ya litigando; no va a empezar a aprender. Todo lo que han tenido se lo han ganado, no les he dado nada ahí por chulos nada más”, relató.