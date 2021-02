[VIDEO] Natti Natasha revela su embarazo en los Premios lo Nuestro; conoce la conmovedora historia

NUEVA YORK.- Durante la ceremonia de los Premios lo Nuestro, la cantante Natti Natasha reveló que tiene seis meses de embarazo.

Después de sorprender a sus fans, declaró que le costó mucho esfuerzo quedar embarazada, por lo que agradeció a Dios haberlo logrado.

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios , una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras,” dijo.

Cuando recibió el premio a la canción tropical del año, por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí” anunció su embarazo.

“Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy” dijo emocionada.

Durante su agradecimiento compartió que tendrá que trabajar más para su bebé y expresó su amor por su prometido, Rafael ‘Raphy’ Pina.

Minutos antes, la cantante dominicana apareció con Prince Royce en un segmento pregrabado, donde reveló la noticia.

A la revista People le reveló lo que sufrió para quedar embarazada.

Relató que tuvo quistes en la matriz y le tuvieron que quitar una trompa uterina, por lo que se le complico ser madre.

Natti Natasha dijo que pasó depresión, ansiedad y tuvo que someterse a tratamientos hormonales.

​”Cuando me hace el examen, el doctor me dijo: ‘Por más que trates de embarazarte de forma natural no se va a poder‘. Así que me dijo que el siguiente paso era hacer el tratamiento de inseminación in vito“