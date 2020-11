[VIDEO] Maribel Guardia se retracta de defender a Eleazar Gómez tras ser detenido

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia se retractó en redes sociales luego de haber defendido al actor Eleazar Gómez tras ser detenido por violencia física.

La famosa había desatado polémica por catalogar a Eleazar Gómez como alguien dulce y amable. Más tarde, subió un video en sus redes sociales para posicionarse en contra de la violencia hacia la mujer.

Cabe destacar que en un inicio, Maribel se mostró incrédula ante lo ocurrido con el actor, por lo que dijo que era una persona cariñosa.

Asimismo reiteró que se debe esperar a obtener todas las pruebasen contra de Eleazar Gómez.

Por estas declaraciones, los usuarios de redes sociales la acusaron de defender y respaldar a todos los agresores de violencia de género.

“Estoy totalmente en contra de la violencia hacia las mujeres. Yo no sabía nada del caso, lo que dije de él es mi experiencia de la que he tenido de la convivencia con él. Llegando a mi casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos de Stephanie, la víctima. Me dolió mucho como mujer, me dolió el sufrimiento de la madre de Eleazar y su hermana, pero mucho más la violencia contra las mujeres. Los feminicidios en México y en el mundo crecen cada día, hay que parar la violencia contra las mujeres. En caso de que Eleazar resulte culpable debe pagar hasta las últimas consecuencias. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, expresó Maribel Guardia.