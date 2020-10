[VIDEO] “Lord Pantera”, sujeto agrede a empleado de cafetería

JALISCO.- En redes sociales se viralizó un video en el que un hombre entró a una cafetería e hizo un escandalo, amenazando a un empleado del lugar; usuarios de redes lo bautizaron como “Lord Pantera .

Una persona subió el video en el que se muestra a un sujeto mientras le grita al cajero de Starbuks.

Estoy consumiendo, para qué me pides que use cubrebocas. Te acabas de topar con pared, soy abogado… No quiero tu café, te voy a reportar… ¿Sabes de cuánto iba a ser mi consumo?”, le gritó al empleado.