[VIDEO] Así luce la que fue oficina de Don Antonio Aguilar en El Soyate

ZACATECAS.- En 2015 Juan García Lazalde, tuvo la dicha de entrevistar a Flor Silvestre, la esposa de Antonio Aguilar, con la que hizo un recorrido por la casa del rancho El Soyate.

Uno de los rincones que visitaron fue la que era oficina de José Pascual Antonio Aguilar Márquez, conocido como Antonio Aguilar.

En las paredes de la oficina se encuentran fotografías del cantante en algunos shows en palenque, plazas y montado a caballo.

Además de algunas fotografías familiares y claro, junto al gran amor de su vida, su hermosa Flor Silvestre.

También se pudieron observar algunos crucifijos de madera, sombreros que usó, figuras en forma de caballos, discos de vinyl enmarcados y más.

“Es impresionante ver el bonito rancho de Don Antonio Aguilar . Quiero decirles que me conmueve mucho porque reconocemos a un gran artista a nivel nacional” expresó García Lizalde.

Luego de visitar la oficina, el periodista tuvo un encuentro con Flor Silvestre donde ella le dijo “ahí (en su oficina) está él, está su esencia ahí”.

Don Antonio Aguilar le construyó a su esposa este rancho llamado El Soyate, como símbolo de su amor. Le decía que cada ladrillo era una canción que le dedicaba.

“Siempre me silbaba para saber si estaba yo en algún lado, me silbaba y a veces así siento, así lo he sentido y aquí está él conmigo, yo platico con él de todo lo que esté pasando conmigo siempre”.