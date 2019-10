Vicente Fernández se disculpa por comentarios contra homosexuales

JALISCO.- Este fin de semana, Vicente Fernández fue homenajeado en Guadalajara, Jalisco donde se develó una escultura en su honor, evento que aprovechó para ofrecer una disculpa a la comunidad LGBT+.

El cantante ofrecería una disculpa a la comunidad por sus comentarios del “hígado gay”. La polémica surgió cuando contó que había rechazado un trasplante de hígado porque no sabía si provenía de una persona homosexual o drogadicta:

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto’”.