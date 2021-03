The Weeknd anuncia boicot en contra de los Premios Grammy

The Weeknd se lanzó contra los premios Grammy al asegurar que iniciará un boicot contra la academia, por supuestos actos de corrupción; así lo dijo el famoso al The New York Times,

Estos señalamientos ocurren luego de que The Weeknd no recibiera ninguna nominación para la próxima entrega de los Premios Grammy.

Asegura que esto se dio presuntamente por actos de racismo y pago de favores.

De acuerdo con The Weeknd, el comité formado por veteranos de la industria discográfica, ejecutivos, y artistas, ha provocado que la elección de los nominados y ganadores de los Premios Grammy, se vea limitada a un reducido y protegido sector.

En consecuencia, el famoso cantante de 31 años, anunció un “boicot futuro” en contra de los “comités secretos” de los Grammys.

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, dijo el famoso.

El medio citado también hizo referencia a un tuit de The Weeknd horas después de que las nominaciones a los Premios fueran reveladas.