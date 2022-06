Shakira: Presunta novia de Gerard Piqué aparece para dar declaraciones

Desde que se anunció la separación entre Shakira y Piqué, las redes sociales han estado siguiéndole el paso a este tema del momento. Muchas han sido las versiones sobre la ruptura de esta unión que se mantuvo por más de una década, sin embargo, la que más ha tenido fuerza ha sido la de la presunta infidelidad del futbolista.

¿Piqué engañó a Shakira con una joven de 20 años?

Los fuertes rumores indican que el futbolista le habría sido infiel a la madre de sus dos hijos con una cantante mucho menor que ella, al parecer, este romance a escondidas ambos lo estuvieron disfrutando durante varios años. Al parecer, la tercera en discordia responde a las iniciales de C.M.

Los millones de seguidores de la colombiana, no tardaron en averiguar de quién se trataba y al parecer, era una de las empleadas del español. Además otras fuentes aseguraron que era muy parecida físicamente a Shakira, no obstante, ante la oleada de comentarios y críticas que estuvo recibiendo, esta mujer no tardó en aparecer públicamente y dar sus propias revelaciones.

La “tercera en discordia” salió a dar la cara públicamente y desmintió ser la responsable de la ruptura entre Shakira y Piqué. Al parecer esta mujer fue interceptada en el programa socialité y tras los cuestionamientos negó haber conocido al Capitán del Barcelona, además explicó que la están confundiendo solo por una descripción que estuvo filtrándose en los medios.

Revelaciones de la presunta “amante” de Gerard Piqué

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel por la descripción de la supuesta chica…no soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar. Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz “.