Sergio Mayer apoya a su nieta, no a Natalia Subtil

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer apoyará a su hijo, Sergio Mayer Mori, para enfrentar la demanda que su expareja Natalia Subtil pondrá en su contra.

La demanda que Natalia Subtil pondrá en contra de Sergio Mayer Mori; es por no hacerse cargo de la manutención de su hija, Mila, de 6 años.

También aseguró que, de ser necesaria una sanción en contra de su primogénito, dejará que la reciba.

Natalia declaró hace unos días, que está cansada de buscar que el padre de su hija se responsabilice de ella; aseguró que procederá legalmente.

Además señaló a Sergio Mayer, como una persona “incongruente” por apoyar movimientos en favor de los derechos y el bienestar de las mujeres; pero no respaldar a su exnuera y su nieta.

Sergio Mayer dijo que sólo está interesado en apoyar a su nieta, la pequeña Mila.

Ha aconsejado a su hijo, para que se acerquen a una autoridad legal, que imponga reglas para el beneficio de la niña, porque sólo lo han hecho de forma individual.

Mayer Mori se encuentra actualmente viviendo en España junto a su pareja Raquel Chaves; pero según su padre, ya está viajando a México para enfrentar el problema legal.

“Mi hijo va a estar aquí, él ya viene para acá desde Barcelona, ha estado al pendiente y todo, y él va a arreglar las cosas como debe de ser, no en los medios porque él siempre ha sido muy cuidadoso, es igual que su mamá”, destacó.

Aseguró que la modelo no quiere responderles personalmente, que prefiere hacer de esta situación un espectáculo mediático; que ellos desaprueban por ser un tema delicado y privado.

“Yo defiendo a mi nieta y siempre voy a ver por ella; ella es la madre de mi nieta, no es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta y yo veo por mi nieta, si ella está esperando que mi hijo o yo veamos por ella pues está equivocada es una mujer de 30 y tantos años que tiene que ver por su vida, y ella tiene que sacar adelante su vida y sacar adelante a su hija de la misma forma en que lo hace mi hijo”.

“Yo estoy al pendiente de mi nieta por convicción, por amor, y siempre voy a estar al pendiente de ella pero es obligación tanto del padre como de la madre y siempre el interés de la niña debe prevalecer”.

“Durante mucho tiempo (Natalia) presumió que las apoyaba y ahora dice que no las apoyo…. No sé qué espera. Que sea feliz, que encuentre una pareja, que siga adelante. Ustedes se van a enterar de todo el trabajo que se le ofreció, la producción que se le ofreció para que tuviera un ingreso y le fuera bien, y no cumplió”, concluyó Sergio sobre este asunto.