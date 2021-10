Rix revela la cifra que tuvo que pagar como reparación a Nath Campos

MÉXICO.- Ricardo González, mejor conocido como Rix, dio su primera entrevista luego de salir de la cárcel y reveló todo acerca del proceso que le devolvió la libertad.

Fue ya hace más de un mes que Rix se declaró culpable de haber cometido violación en contra de Nath Campos, y ofreció sus primeras declaraciones.

En el canal de youtube ‘Mafian TV’, el influencer dijo que sólo se declaró culpable para recuperar su libertad.

Además, detalló que fue la defensa de Nath Campos la que solicitó el procedimiento abreviado.

“Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá a cambio de estar con mi novia. No es cierto lo que están diciendo los medios que voy a estar esa cantidad de años en prisión y también es importante que sepan que, quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora, no yo (…), me ofrecieron mi libertad, que no tenía a cambio de una reparación económica” declaró Rix para Mafian TV a través de una llamada telefónica.