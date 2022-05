Ricardo Crespo sentenciado por 19 años de prisión; así fue como su hija lo delató

Hace un par de años, la hija de Ricardo Crespo, Valentina Crespo, decidió volverse valiente y delatar a su progenitor sobre los terribles abusos que le estaba cometiendo. La misma adolescente, a través de un video publicado por ella misma en sus redes sociales, confesó cómo se sentía ante lo vivido y también reveló desde cuándo habrían iniciado los abusos.

Por supuesto, el video rápidamente se volvió viral en redes sociales, e inmediatamente millones de usuarios sin dudarlo le dieron todo el apoyo y fortalezas a Valentina Crespo. Luego de que su propio progenitor fuese acusado de haberla abusado sexualmente, ella publicó un video en su perfil de Instagram.

“Obviamente estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor. Pueden ver a mucha gente que se queda en su cama deprimida sin salir adelante, y también es entendible, yo no soy así”.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”.