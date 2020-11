Revelan fotos de golpes y mensajes amenazantes que Eleazar Gómez envió a su exnovia

CIUDAD DE MÉXICO.- La exnovia de Eleazar Gómez, la modelo Elia Ezrré, quien anduvo con el actor en 2017, reveló fotos de golpes y mensajes de amenaza que le enviaba.

Durante 11 meses que duró la relación, el actor Eleazar Gómez, la violentó en diversas formas, por lo que ella cansada y asustada decidió terminar la relación.

La modelo, dio a conocer todo esto al programa de “Ventaneando”, donde mostró evidencia de la violencia que vivió durante su relación.

Elia comentó que la primera vez que Eleazar la golpeó, se encontraban en el estacionamiento del edificio de departamentos donde el actor vivía.

“No sé por qué nos habíamos enojado, entonces me bajo del carro, empiezo a caminar rápido al elevador para subir y el atrás de mi, me sigue, me agarra del cabello, me jala, me tumba y me arrastra sobre el piso”, comentó la modelo.