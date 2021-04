Revela María, hija de Mariana Levy cómo la afectó la muerte de su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el fallecimiento de Mariana Levy en 2005, Talina Fernández, madre de la actriz, se hizo cargo de su nieta, María Levy.

La joven, hija de la actriz, hace poco reveló cómo fue que la afectó el deceso de su mamá.

En una entrevista para el canal de YouTube de Talina Fernández, María Levy habló sobre la relación que mantiene con ella. Además que ambas hablaron sobre el difícil momento que pasaron por la muerte de Mariana Levy.

En el video, Fernández mencionó que fue gracias a la hija mayor de Mariana Levy que pudo continuar y no se hundió en la depresión.

“Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana porque yo tenía que cuidar a María López Levy que tenía nueve años”, señaló Talina Fernández.

Talina reveló también que la hija de Ariel López no podía llorar, algo que se desató tras el fallecimiento de Mariana Levy.

Por su parte María lo confirmó y dijo que debido a esto se volvió una persona que hacía bullying a algunos de sus compañeros de clase.

“Como no podía llorar, como no podía sacar todo lo que estaba viviendo lo sacaba de otras maneras muy feas. En secundario me volví súper bully, pido perdón a todas las personas que llegué a lastimar en aquel momento. No se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro”, comentó María Levy.