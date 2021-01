“Reconozco que hice mal”: Vicente Fernández responde a denuncias sobre acoso

GUADALAJARA.- Vicente Fernández habló, por primera vez, acerca de las múltiples denuncias en su contra sobre acoso a sus fans.

En una entrevista que brindó a Mara Patricia Castañeda, el cantante ofreció disculpas a la primera joven que lo denunció.

Destacó que cuando tocó a la mujer lo hizo sin intención, aseguró que ni siquiera se dio cuenta.

Declaró que el respeta mucho a sus fanáticos; sin embargo, dijo que:

“Reconozco que hice mal”

Don Chente, como lo conocen sus seguidores, dijo que ya había visto el video de TikTok en el que una joven lo acusa de haberla tocado sin su consentimiento.

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano primero en el estómago y [pensé] se va a sentir ofendida, y subí la mano y cuando la subo toman la foto, pero nunca hice yo así [mueve las manos como apretando algo], no, no, no, si algo tengo es respetar al público,” comentó.

Además, el cantante de música ranchera pidió una disculpa a los medios y les agradeció haberlo apoyado en toda su carrera y más ahora que se encuentra en esta polémica.

Después de esto, el interprete también le pidió una disculpa a la joven que lo acuso de haberla violentado.

“Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención, si lo haya hecho con la intención, no lo hago allí… la haya llevado a las caballerizas, pero no, yo ni me acuerdo cómo pasó”

Por último, Vicente Fernández amenazó con acudir a sus abogados en caso de que lo demandaran.

Declaró que nunca les ofrecería dinero a quienes lo acusen para que quitar las demandas porque eso sería admitir que sí les hizo daño intencionalmente.

“No, ni lo hago, porque eso sería reconocer que lo hice con morbo, no, no, no. Yo doy la disculpa, pero de que me demanden, yo meto también abogados,” dijo a la entrevistadora.

Mira la entrevista en el minuto 8:30.