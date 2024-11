¿Quién es “Bernie” Marcus? Fallece el cofundador de Home Depot

ESTADOS UNIDOS.- Bernard “Bernie” Marcus, cofundador de Home Depot, falleció este martes a los 95 años, dejando un legado profundo en el mundo de los negocios y la política estadounidense. Pero, ¿quién fue realmente este empresario que construyó un gigante del retail y que tuvo una influencia significativa en la política?

The entire Home Depot family is deeply saddened by the death of our co-founder Bernie Marcus. He’s left us with an invaluable legacy and the backbone of our company: our values and our culture. He will be tremendously missed. https://t.co/qdgssDmBdX pic.twitter.com/yaA79cGlea

— The Home Depot (@HomeDepot) November 5, 2024