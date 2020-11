¿Qué dispositivos son compatibles con Disney Plus en México?

MÉXICO.- Disney Plus trajo consigo todos los clásicos y las más recientes series, por lo que los usuarios han hecho de todo para poder ingresar a la plataforma.

Sin embargo, aún hay algunas personas que se preguntan en cuales dispositivos se puede disfrutar el contenido y si lo puede hacer de manera simultánea toda la familia.

Se pueden crear hasta siete perfiles en una sola suscripción y se puede disfrutar de una película al mismo tiempo, lo que no se permite en otras como Netflix.

Es compatible en Smart TV, dispositivos como Android TV (con 5.0 y posterior); así como la Sharp serie AQUOS, Sony serie bravía, y LG y Samsung del 2016 o posterior.

En navegadores web Google Chrome es compatible y macOS; además, Safari, Microsoft Edge y Firefox.

En el caso de consolas de videojuegos, PlayStation 4, 4 Pro, 4 Slim, 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y X también son compatibles.