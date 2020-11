Puma festeja el 35 aniversario de Super Mario Bros lanzando colección especial

MÉXICO.- La famosa empresa alemana fabricante de accesorios, ropa y calzado deportivo, Puma, sacó una colección especial para festejar el 35 aniversario de Super Mario Bros.

Los productos serán lanzados a través de la tienda virtual de Puma desde el próximo 27 de noviembre y sus precios serán entre los mil 606 y 2 mil 409 pesos mexicanos.

La línea reúne los colores, los gráficos y los personajes más importantes del popular juego.

Hace más de 35 años que Nintendo junto con Shigeru Miyamoto, lanzó al mercado el popular juego mundial que conquistó por varias generaciones, el Super Mario Bros para la clásica Nintendo Entretainment System (NES).

Para celebrar esto, Puma lanzó un en conjunto una línea de tenis y ropa, inspirada en juegos más emblemáticos de Super Mario Bros.

Aquí reúne cuando Mario debutó en la tercera dimensión combatiendo con Bowser.

Está línea tiene los colores más icónicos del referente de Nintendo: azul y rojo.

Además lo acompañan unos bloques y una figura del protagonista con halas.

Luego sigue la generación a la GameCube, donde los dos modelos principales son los Clyde, que tienen elementos del juego

Además al carismático compañero automatizado y los RS-Dreamer, llenos de agua.

En está línea el diseño mezcla el negro, violeta y plateado en un diseño fuera de este planeta.

Honestly the hours I spent on Super Mario when I was a kid… 💭 pic.twitter.com/b9W8CpTTgO

— PUMA (@PUMA) November 20, 2020