Premios Oscar 2021: ¿Quiénes fueron los ganadores?

ESTADOS UNIDOS.- Se llevaron a cabo los Premios Oscar en su edición número 93, para reconocer lo mejor del cine de Hollywood.

A continuación, te decimos quiénes son los ganadores:

MEJOR PELÍCULA

Nomadland – GANADORA

The Father (El Padre)

Judas and the black Messiah

Mank

Minari

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao (‘Nomadland’) – GANADORA

Thomas Vinterberg (‘Otra ronda’)

David Fincher (‘Mank’)

Lee Isaac Chung (‘Minari’)

Emerald Fennell (‘Una joven prometedora’)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Anthony Hopkins (El padre) – GANADOR

Chadwick Boseman (La madre del blues)

Riz Ahmed (Sound of metal)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Frances McDormand (Nomadland) – GANADORA

Viola Davis (La madre del blues)

Andra Day (EE.UU. VS Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

Carey Mulligan (Una joven prometedora)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Daniel Kaluuya (Judas y el messías negro) – GANADOR

Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago)

Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami)

Paul Raci (Sound of metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Yuh Jung Youn (Minari) – GANADORA

Maria Bakalova (Borat 2)

Glenn Close (Hillbilly: Una elegía rural)

Olivia Colman (The father)

Amanda Seyfried (Mank)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Soul – GANADORA

Onward

Más allá de la Luna

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Wolfwalkers

MEJOR FOTOGRAFÍA

Mank – GANADORA

Judas and the black messiah

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

La madre del blues (Ann Roth) – GANADORA

Emma (Alexandra Byrne)

Mank (Trish summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocchio (Massimo Cantini)

MEJOR DOCUMENTAL

Lo que el pulpo me enseñó – GANADOR

Collective

Crip Camp

El agente topo

Time

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Colette – GANADOR

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger War

A love song for Latasha

MEJOR MONTAJE

Sound of metal – GANADORA

The Father (El Padre)

Nomadland

Una joven prometedora

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Otra Ronda (Dinamarca) – GANADORA

Better Days (Hong Kong)

Collective Rumanía

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

La madre del blues – GANADORA

Emma

Hillbilly elegy

Mank

Pinocho

MEJOR BANDA SONORA

Soul – GANADORA

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

MEJOR SONIDO

Sound of metal – GANADORA

Greyhound

Mank

News of the world

Soul

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Fight for you (Judas and the black messiah) – GANADORA

Hear my voice (El juicio de los 7 de Chicago)

Husavik (Eurovision song contest: the story of fire saga)

Io sí (seen) (La vita davanti a se)

Speak now (Una noche en Miami)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

The Father – GANADORA

Borat 2

Nomadland

Una noche en Miami

The White Tiger

MEJOR GUION ORIGINAL

Una joven prometedora – GANADORA

Judas and the black messiah

Minari

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Mank – GANADORA

The Father (El Padre)

La madre del blues

Noticias del gran mundo

Tenet

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Tenet – GANADORA

Love and monsters

Cielo de medianoche

Mulan

The one and only Ivan

MEJOR CORTOMETRAJE

Two distant strangers – GANADORA

Feeling trough

The letter room

The present

White eye

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

If Anything Happens I Love You – GANADORA

Burrow

Genius Loci