Plácido Domingo habla sobre las acusaciones en su contra  

El cantante Plácido Domingo, quien ha sido acusado más de 20 veces por acoso ha dado unas fuertes declaraciones respecto al tema.

Estos últimos meses el artista español ha sido señalado en diversas ocasiones y ante ello declaró que tales acusaciones hacia él, no tienen sentido.

Dijo que no ha sido acusado de ningún delito y que es inútil quejarse contra las acusadoras.

“No pienso hacerle una causa a nadie”, agregó.

También afirmó no tener ningún tipo de acercamiento con ninguna de las supuestas víctimas y enfatizó en su inocencia y esto fue lo que dijo:

“Nunca he atacado a una mujer, nunca me he sobrepasado, no va con mi educación ni con mi manera de ser. Tampoco he abusado de mi poder en ningún teatro”.

Asimismo en la entrevista dijo que hace años se podía decir algún piropo sin que la mujer se ofendiera, y se refirió al género femenino como la creación más hermosa que Dios pudo haber creado, seguido de eso comentó que ahora a la mujer no se le puede decir nada.

Dentro de las personas que lo señalan como agresor sexual están dos cantantes de ópera, las cuales se encuentran indignadas ante las palabras que dijo Domingo en la entrevista.