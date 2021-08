Paty Navidad reaparece tras superar al Covid-19 y rompe en llanto “querían que me muriera”

CDMX.- Luego de estar hospitalizada por complicaciones por Covid-19, Paty Navidad reapareció y rompió en llanto al recordar los mensajes que recibía en los que le deseaban la muerte.

La actriz y cantante era parte de un programa de televisión en el que se registró un brote del virus entre la producción.

Paty Navidad continúa con la misma idea de vacunarse contra el coronavirus a pesar de haberlo padecido.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”, mencionó con lágrimas en los ojos.

Agregó que realmente su estado de salud nunca estuvo en peligro y se negó a que la intubaran.

“No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía y dijeron que había que intubarme, pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”

Recalcó que ella nunca ha pedido a la población que no se vacune contra el Covid-19, sino que ella dio a conocer que no se vacunaría por decisión personal.

“‘Yo Patricia Navidad, no me vacuno’ pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”.

Cuando en el programa de televisión le recordaron sobre los ataques que ha recibido rompió en llanto.