Paty Navidad “le echa porras” a Donald Trump para que se recupere de Covid-19

MÉXICO.- En su cuenta de Twitter, Patricia Navidad aseguró que Donald Trump se recuperará del Covid-19 y le mandó buenas vibras.

En varios mensajes, la actriz dejó claro su simpatía con Donald Trump y respondió a quienes están contentos de que el Presidente diera positivo al Coronavirus.

No se emocionen adoradores del virus socialista-comunista-marxista-progresista. Todo estará bien con @realDonaldTrump y @FLOTUS y pronto regresarán fortalecidos, primero Dios.❤️🙏🏻 #FuerzaPatriotas #Trump2020 #MéxicoPatriotaConTrump2020 🇲🇽❤️🇺🇸 pic.twitter.com/79pwu1Jh7c

Afirmó que el contagio es sólo un plan para debilitar a los oponentes, sin embargo eso no dejará vencido al mandatario.

Paty Navidad destacó que Trump no le tiene miedo al Covid -19 ya que es un hombre fuerte y sin temores .

Aquí está el video de Trump saliendo de la Casa Blanca y abordando al Marine One para dirigirse al hospital Walter Reed. No habló con los periodistas, tampoco se le ve afligido. NO HAY MIEDO, #Trump2020 🇺🇸❤️🇲🇽 Ánimo👏🏻 pic.twitter.com/3f4frZz8gW

— 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 Patriota!! (@ANPNL05) October 3, 2020