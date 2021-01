Pati Chapoy confirma la producción de su serie biográfica

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Pati Chapoy, confirmó que está en desarrollo su serie biográfica, la cual mostrará detalles de su vida y de su carrera profesional dentro y fuera de Ventaneando.

Chapoy acaba de celebrar los 25 años al aire de Ventaneando; en el foro del programa, estuvieron presentes los conductores que han pasado durante este cuarto de siglo; por motivos de la pandemia, algunos estuvieron a través de videollamadas.

Luego del festejo de más de 2 horas, la periodista dio una conferencia de prensa; comentó que está en proceso su serie, sin embargo, aún no hay fecha de estreno o detalles extra sobre la producción; mientras tanto, está enfocada en otros proyectos que se encuentran sobre la mesa.

“El guión lo están elaborando ya Rosario Murrieta y la señora Yari González . Es un proyecto a largo plazo. Tengo la solicitud de hacerlo, acepté y estamos trabajando. Estamos en pañales y esto se va a llevar no sé cuántos meses y cuántos años ”, indicó.

La conductora del vespertino, comentó que su única meta, estando al frente del programa, ha sido continuar cosechando éxito y disfrutar sus emisiones; explicó que no sabe hasta cuando culminará con su participación en éste.

“Hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé“, comentó en conferencia virtual, donde también estuvieron presentes otros conductores y equipo de producción.