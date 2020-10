Nike lanza una colección de tenis inspirada en Día de Muertos

View this post on Instagram

Finalmente les puedo compartir una colección que colocará nuestras tradiciones en la mira de todo el mundo! “NIKE DÍA DE MUERTOS” Cómo lo escribía en mis historias, si el Juanito de 10 años supiera que estamos trabajando de la mano con la marca con la que siempre soñó entendería porque vale la pena echarle tantos huevos! Esperen pronto más detalles y más sorpresas relacionadas a esto🔥 Y de verdad MUCHAS GRACIAS A TODOS USTEDES POR SU APOYO!