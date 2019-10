My Chemical Romance anuncia su regreso a la música

ESTADOS UNIDOS.- La banda My Chemical Romance, anunció el jueves que regresarán a los escenarios con un concierto en Los Angeles, California.

Las redes sociales estallaron de alegría tras la noticia, y todos sus fans expresaron sus emociones con divertidos memes.

Hace poco más de seis años, la banda anunció su separación pero ahora, la banda liderada por Gerard Way se reunirá para dar un concierto exclusivo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles, California.

El anuncio se hizo oficial en las cuentas de redes sociales de la banda y el concierto será el próximo 20 de diciembre.

Los boletos costarán unos 2 mil 800 pesos mexicanos y la preventa será el primero de noviembre.

Checa los mejores memes aquí:

Yo refugiada en el perreo / yo después de saber que regresa #mychemicalromance Welcome to the Black parade 🖤 pic.twitter.com/VaJU678uKI

#mychemicalromance

Gente: ¿Estás bien?

Yo: Sí

Mis audífonos:

My chemical romance – Welcome to the black parade

1:27 ━━━❍────── 3:31

↻ ⊲ Ⅱ ⊳ ↺

Volúmen: ▁▂▃▄▅▆▇ 100% pic.twitter.com/T5NZQFTH0F

— Dago (@dagoherediar) October 31, 2019