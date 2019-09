Muere el esposo de La Chilindrina; esta fue la emotiva despedida que le dio

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de La Chilindrina, despidió a su esposo Gabriel Fernández.

Gabriel, quien fuera pareja de la actriz por 48 años, murió este fin de semana a la edad de 85 años a causa de una neumonía.

“Es un momento muy difícil para mí. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decir. Hoy mi vida ha dado un cambio total, ya que el amor de mi vida se me fue”, declaró.

En sus últimos días de vida, el esposo de La Chilindrina estuvo hospitalizado hasta que, finalmente, sucumbió a su enfermedad.

“¿Para qué voy a vivir?”

Entre micrófonos en las afueras del hospital donde falleció su esposo, La Chilindrina dijo que quiere pensar lo qué hará a partir de ahora y definirá lo que quiere para su futuro.

“No sé qué más puedo hacer y no quiero decir nada más porque tengo qué pensar muy bien lo que voy a hacer. ¿Para qué voy a vivir? Si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero”, refirió.