Miss México 2019 acusa a Lupita Jones de dejarla sin comer en el certamen

MÉXICO.- Sofía Aragón, reina de belleza de México, confesó haber pasado dificultades económicas mientras participaba en el concurso.

A través de una transmisión en vivo, contó que fue víctima de violencia simbólica por parte de Lupita Jones, directora de este certamen.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz”, inició su relato.

Asegura que a veces no tenía ni dinero para comer, pues Lupita Jones le negó el apoyo que se le daba a todas las reinas de belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofía Aragón (@sofaragon)

Aragón incluso ocupó sus ahorros personales para solventar su estancia en la Ciudad de México, hasta que el dinero se le acabó y tuvo que recurrir a la petición de ayuda.

“Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización a la que no se le da un solo peso”, reveló Sofía Aragón.

Incluso, recordó que a pesar de que sufría endometriosis, la organización de belleza la dejó a la deriva.

“Le decía a Lupita, ‘por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué’, y me decía, ‘Sorry, no hay’”, indicó la representante de Jalisco.

Finalmente, cuando la joven regresó de representar a México en Miss Universo, TV Azteca le ofreció ser conductora y fue así que la tormenta empezó a cesar.

Sin embargo, asegura que desde entonces Jones no le dirige la palabra e incluso la bloqueó de redes sociales.