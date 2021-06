Lupillo Rivera se oculta el tatuaje de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el ilusionista Criss Angel revelara que ya no tenía el tatuaje de “Beli”, Lupillo Rivera hizo lo mismo con el propio; pues viajó hasta Guadalajara para ocultarse el rostro de Belinda que portaba en el brazo.

A pesar de que el cantante no ha hecho declaraciones al respecto, el tatuador Tanke-Rules, subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde indicaba que había tenido la suerte de cubrirle un tatuaje a Lupillo, persuadiendo a la gente a que adivinara cuál.

El intérprete de “Despreciado” estuvo en el estudio de tatuajes de Ciudad Guzmán, Jalisco, 2 semanas antes de que Belinda y Christian Nodal hicieran público su compromiso.

Los intérpretes se conocieron mientras fungían como coaches del concurso “La voz México”.

Tiempo atrás, Lupillo había explicado que el tatuaje había sido un reto que le había impuesto la ‘Princesa del pop’, pero que no significaba que hubiera algo más que amistad entre ellos.

“Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans que se han tatuado el rostro de ella y en una conversación que teníamos ella y yo en La voz me retó; me dijo ella ‘a que no te tatúas mi cara’ y (yo) ‘ah, por qué no’, me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje“, explicó Rivera en un video para redes sociales.