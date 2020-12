¡Lorenzo Méndez revela las causas de su divorcio con Chiquis Rivera!

ESTADOS UNIDOS.- Los cantantes Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, revelaron las causas que los llevaron a separarse después de un año de matrimonio.

Aunque cada uno contó su versión de los hechos, ambos dejaron ver que aún sienten respeto por el otro.

Este divorcio causó controversia, ya que aún no cumplían los dos años de casados y pasaron por una crisis marital. Esta llevó a la hija de Jenny Rivera a pedir el divorcio en septiembre.

Lorenzo Méndez confesó para el programa El Gordo y La Flaca, que esta decisión le tomó por sorpresa. Aunque fue debido a que no compartían los mismos planes para el futuro.

“ Empezaron las diferencias de qué es un esposo, qué papel lleva el esposo (…), Fueron muchas cosas. Yo creo que inseguridades, falta de respeto, metidas, indiferencias. Mi vida no estaba cuadrando con los planes de ella ”, declaró en el programa televisivo.

Asimismo contó que Chiquis Rivera no estaba de acuerdo con su regreso a la música de banda.

“Planes míos, planes personales, sueños, metas mías no estaban en su plan de vida de ella (…) Yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música, no a la música, pero es el mismo mundo. Yo le causé esas inseguridades a ella, no fue de la nada (…)”, afirmó.