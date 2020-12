La opinión de Armando Manzanero sobre el reguetón; despreció a Maluma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del lamentable fallecimiento del cantautor Armando Manzanero, han surgido y regresado revivido anécdotas e historias; tal es el caso de la vez que se pronunció en contra del reguetón.

En 2017 el compositor declaró que para él el reguetón no era la música indicada para conquistar a una mujer, por lo que despreció este género.

A pesar de que pertenecía a otra época, Armando Manzanero era reconocido a nivel internacional, por lo que se sintió con el derecho de opinar acerca de este género.

El cantautor hizo énfasis en la música del cantante Maluma, puntualizando que no le agradaba y señalando que le parecía increíble que se colocara en las listas musicales del mundo.

Además, opinó que no le preocupaba el éxito del reguetón, ya que podría desaparecer así como llegó.

“A mí no me preocupa absolutamente nada, he visto llegar ritmos, los he visto irse; también he visto llegar cantantes e irse de la misma forma, y como tengo 82 años creo que ya me los jodí a todos, porque todavía estoy vivo”, explicó en una entrevista en 2017.